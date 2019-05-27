Самуэль Жиго: Сезон закончен, а результат не тот Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков за поддержку команды.

«Сезон закончен, а результат не тот, который ждали. Но я хочу поблагодарить наших невероятных болельщиков за то что поддерживали команду. До скорой встречи», - написал Жиго в своем Instagram.

Напомним, что по итогам завершившегося в воскресенье чемпионата России «Спартак» занял пятое место. Французский защитник, пропустивший часть сезона из-за травмы, провел за красно-белых девять матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.