Самуэль Жиго: Сезон закончен, а результат не тот - Советский спорт
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27 мая 2019 21:13Футбол

Самуэль Жиго: Сезон закончен, а результат не тот

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков за поддержку команды.

«Сезон закончен, а результат не тот, который ждали. Но я хочу поблагодарить наших невероятных болельщиков за то что поддерживали команду. До скорой встречи», - написал Жиго в своем Instagram.

Напомним, что по итогам завершившегося в воскресенье чемпионата России «Спартак» занял пятое место. Французский защитник, пропустивший часть сезона из-за травмы, провел за красно-белых девять матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

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end of the season, not the expected result ... but I want to thanks our incredible fans for their support and my team. see you soon🔴⚪

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