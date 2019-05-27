Слуцкий считает Аршавина лучшим футболистом России в XXI веке - Советский спорт
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27 мая 2019 21:13ФутболГичунцев Артур

Слуцкий считает Аршавина лучшим футболистом России в XXI веке

На клубном уровне Андрей Аршавин провел 604 матча, забил 135 голов и отдал 179 голевых передач.

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий назвал лучшего российского футболиста в XXI веке, а также обозначил тройку лучших легионеров в истории РПЛ.

«Лучший российский футболист XXI века? Аршавин. Акинфеева убираю за скобки, уже много раз про него говорил. Лучший легионер чемпионата России? Вагнер Лав, Думбия, Халк», – сказал Слуцкий ютуб-каналу «Макарена».

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