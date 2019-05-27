Андрей Червиченко: Перестал уважать Кононова, его слова про Максименко – позор Специалист раскритиковал вратаря после поражения от «Оренбурга» (0:2) в заключительном туре РПЛ.

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о своем отношении к главному тренеру красно-белых Олегу Кононову.

«Не считаю и не считал его тренером, подходящим «Спартаку», но относился к нему нормально, с уважением. Однако после его слов в адрес Александра Максименко и уважения к Кононову уже нет. Для человека, который собирается создавать команду, абсолютно низко свалить всю вину на молодого парня, спасшего тебя от отставки. Получи «Спартак» мяча четыре от «Оренбурга», Кононову дали бы под зад сразу же после матча.

Голкипер же по ходу игры 3-4 раза потянул мертвые мячи. И вместо поддержки, слов благодарности он получил вот этот плевок… Для меня это поступок ничтожества.

Не знаю, как после такого поступка человек может кого-то собрать, и как он будет добиваться уважения, доверия команды. И правильно пишут, что Массимо Каррера, хоть и не был каким-то фантастическими или великим тренером, но никогда не позволял себе свалить вину на игроков. Даже если кто-то и ошибался, итальянец говорил, что все мы допускаем ошибки. А если мы начнем перечислять промахи Кононова, то выяснится, что он ошибается в двух из трех матчей. И он не рвет на себе волосы. На мой взгляд, его слова – позор», – цитирует Червиченко телеканал «Матч ТВ».