Промес вызван в сборную Голландии на финал Лиги наций

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман назван состав на финал Лиги наций.
Кроме «оранжевых» там сыграют сборные Англии, Португалии и Швейцарии. В полуфинале Голландия сыграет с Англией. Матч состоится 6 июня.
Вратари: Кеннет Вермер («Фейеноорд»), Яспер Силлессен («Барселона», Испания), Марко Бизот (АЗ);
защитники: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Англия), Маттейс де Лигт, Дэйли Блинд (оба – «Аякс»), Натан Аке («Борнмут», Англия), Дензел Дюмфрис (ПСВ), Патрик ван Анхольт («Кристал Пэлас», Англия), Стефан де Врей («Интер», Италия), Ханс Хатебур («Аталанта», Италия);
полузащитники: Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль», Англия), Тонни де Вильена («Фейеноорд»), Френки де Йонг, Донни ван де Бек (оба – «Аякс»), Кевин Стротман («Марсель», Франция), Квинси Промес («Севилья», Испания), Мартен де Рон («Аталанта», Италия), Дэви Проппер («Брайтон», Англия);
нападающие: Мемфис Депай («Лион», Франция), Люк де Йонг (ПСВ), Райан Бабель («Фулхэм», Англия), Стевен Бергвейн (ПСВ).
В окончательный список не попали Стивен Бергейс («Фейеноорд»), Теренс Конголо («Хаддерсфилд Таун», Англия), Пабло Росарио (ПСВ) и Вут Вегхорст («Вольфсбург», Голландия), Кенни Тете («Лион», Франция).