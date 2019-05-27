Промес вызван в сборную Голландии на финал Лиги наций - Советский спорт
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27 мая 2019 23:09ФутболКоноплев Александр

Промес вызван в сборную Голландии на финал Лиги наций

Экс-нападающий «Спартака» может выиграть Лигу наций.

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман назван состав на финал Лиги наций.

Кроме «оранжевых» там сыграют сборные Англии, Португалии и Швейцарии. В полуфинале Голландия сыграет с Англией. Матч состоится 6 июня.

Вратари: Кеннет Вермер («Фейеноорд»), Яспер Силлессен («Барселона», Испания), Марко Бизот (АЗ);

защитники: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Англия), Маттейс де Лигт, Дэйли Блинд (оба – «Аякс»), Натан Аке («Борнмут», Англия), Дензел Дюмфрис (ПСВ), Патрик ван Анхольт («Кристал Пэлас», Англия), Стефан де Врей («Интер», Италия), Ханс Хатебур («Аталанта», Италия);

полузащитники: Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль», Англия), Тонни де Вильена («Фейеноорд»), Френки де Йонг, Донни ван де Бек (оба – «Аякс»), Кевин Стротман («Марсель», Франция), Квинси Промес («Севилья», Испания), Мартен де Рон («Аталанта», Италия), Дэви Проппер («Брайтон», Англия);

нападающие: Мемфис Депай («Лион», Франция), Люк де Йонг (ПСВ), Райан Бабель («Фулхэм», Англия), Стевен Бергвейн (ПСВ).

В окончательный список не попали Стивен Бергейс («Фейеноорд»), Теренс Конголо («Хаддерсфилд Таун», Англия), Пабло Росарио (ПСВ) и Вут Вегхорст («Вольфсбург», Голландия), Кенни Тете («Лион», Франция).

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