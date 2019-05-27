Федор Чалов: Хочу поиграть в Европе, это мечта Ранее агент 21-летнего игрока заявил, что за российским футболистом следят английские клубы.

Форвард московского ЦСКА Федор Чалов рассказал о планах на будущее, отметив, что обсуждал возможный переезд в Европу с бывшим полузащитником армейцев Александром Головиным.

Напомним, последний летом 2018 года подписал соглашение с «Монако».

«Зависти к Головину нет. Правда. Хочу поиграть в Европе, это мечта. Но зависти нет. Наоборот, хорошо, что Саша уехал. Есть у кого спросить совета.

Я бы мог представить себе всю карьеру в ЦСКА. Но есть амбиции. Хочется почувствовать вкус европейского футбола. Судя по рассказам Саши, там даже команды, которые идут ниже, очень высокого уровня. Хотя во Франции сейчас не очень много команд, которые идут ниже «Монако», – цитирует нападающего «Чемпионат».

В минувшем сезоне Чалов провел 37 матчей, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач.