«Унион» из Берлина вышел в немецкую бундеслигу

Сегодня, 27 мая, футболисты «Униона» сыграли вничью со «Штутгартом» (0:0) во втором матче за право провести следующий сезон в бундеслиге – 0:0.
В первой игре команды также не смогли выявить победителя (2:2), однако, коллектив из Берлина завоевал путевку в высший дивизион за счет двух голов, забитых на выезде. «Штутгарт» продолжит выступление во второй бундеслиге.
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