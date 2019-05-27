Аллегри готов пожертвовать годичным отпуском ради работы с «Барселоной» Ранее сообщалось, что каталонский клуб рассматривает вариант с приглашением итальянца.

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри готов возглавить «Барселону», сообщает Goal.com.

По информации источника, специалист ждет предложения от сине-гранатовых, и готов пожертвовать годичным отпуском ради работы на «Камп Ноу».

По слухам, руководство «Барселоны» рассматривает вариант с увольнением Эрнесто Вальверде, при котором команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии ½ финала и проиграла Кубок Испании в матче с «Валенсией».

Добавим, что среди претендентов также числятся Унаи Эмери («Арсенал»), Рональд Куман (сборная Голландии) и Ролан Блан (свободный агент).