Аллегри готов пожертвовать годичным отпуском ради работы с «Барселоной» - Советский спорт
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27 мая 2019 23:55ФутболГичунцев Артур

Аллегри готов пожертвовать годичным отпуском ради работы с «Барселоной»

Ранее сообщалось, что каталонский клуб рассматривает вариант с приглашением итальянца.

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри готов возглавить «Барселону», сообщает Goal.com.

По информации источника, специалист ждет предложения от сине-гранатовых, и готов пожертвовать годичным отпуском ради работы на «Камп Ноу».

По слухам, руководство «Барселоны» рассматривает вариант с увольнением Эрнесто Вальверде, при котором команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии ½ финала и проиграла Кубок Испании в матче с «Валенсией».

Добавим, что среди претендентов также числятся Унаи Эмери («Арсенал»), Рональд Куман (сборная Голландии) и Ролан Блан (свободный агент).

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