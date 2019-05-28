Вальбуэна подписал контракт с «Олимпиакосом» - Советский спорт
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28 мая 2019 00:56ФутболКоноплев Александр

Вальбуэна подписал контракт с «Олимпиакосом»

До Греции Вальбуэна играл в России и Турции.

Французский полузащитник Матье Вальбуэна перешел в «Олимпиакос», сообщает официальный твиттер пирейского клуба.

Ранее Вальбуэна играл за «Либурн», «Марсель», московское «Динамо», «Лион» и «Фенербахче».

Вальбуэна – чемпион Франции, двукратный обладатель Суперкубка страны и победитель трех Кубков лиги.

За сборную Франции он провел 52 матча, в которых забил восемь мячей.

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