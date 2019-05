Вальбуэна подписал контракт с «Олимпиакосом»

Французский полузащитник Матье Вальбуэна перешел в «Олимпиакос», сообщает официальный твиттер пирейского клуба.

Ранее Вальбуэна играл за «Либурн», «Марсель», московское «Динамо», «Лион» и «Фенербахче».

Вальбуэна – чемпион Франции, двукратный обладатель Суперкубка страны и победитель трех Кубков лиги.

За сборную Франции он провел 52 матча, в которых забил восемь мячей.

Μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας του Ολυμπιακού ο Ματιέ Βαλμπουενά! / @MathieuVal8 is now a member of the Olympiacos family!