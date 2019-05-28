«Барселона» хочет продать Ракитича, игрок уходить не намерен - Советский спорт
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28 мая 2019 07:20ФутболЛипкин Антон

«Барселона» хочет продать Ракитича, игрок уходить не намерен

Хорват провел пять сезонов в «Барселоне».

«Барселона» рассматривает варианты продажи полузащитника Ивана Ракитича, сообщает Sport.es.

31-летний хорват выступает за команду с 2014 года, и руководство каталонцев считает его одним из тех игроков, на продаже которого можно заработать деньги. При этом сам Ракитич не намерен покидать клуб и рассчитывает, что к нему будет проявлено уважение особенно после того, как прошлым летом он отклонил заманчивое предложение от «Пари Сен-Жермен».

Однако в клубе понимают, что предстоящее трансферное окно может стать оптимальным временем для трансфера вице-чемпиона мира: цена на игрока начала падать, а чем ближе окончание контракта (2021), тем она будет уменьшаться еще больше.

В завершившемся сезоне Ракитич сыграл в 54 матчах за «Барселону», забил пять голов и сделал десять результативных передач.

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