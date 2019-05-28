Гарри Кейн: Выход в финал Лиги чемпионов для меня – это сценарий из самых смелых грез - Советский спорт
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28 мая 2019 09:07ФутболЛипкин Антон

Гарри Кейн: Выход в финал Лиги чемпионов для меня – это сценарий из самых смелых грез

В субботу «Тоттенхэм» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассказал о том, что значит для клуба выход в финал Лиги чемпионов.

«Выход в финал Лиги чемпионов – событие поистине особенное, – приводит слова 25-летнего Кейна официальный сайт УЕФА. – Это чувство описать сложно. Стараюсь об этом много не думать, чтобы эмоции не взяли верх, но это, конечно, событие грандиозное. Для меня как для болельщика «шпор» это сценарий из самых смелых грез.

Как клуб мы еще пять-десять лет назад не могли об этом даже мечтать, а сейчас мы здесь, имеем такую возможность, и надо ухватиться за нее обеими руками».

Напомним, на групповом этапе «Тоттенхэм» занял второе место в группе с «Барселоной», «Интером» и ПСВ, после чего в плей-офф поочередно выбил из борьбы «Боруссию» из Дортмунда (3:0, 1:0), «Манчестер Сити» (1:0, 3:4) и «Аякс» (0:1, 3:2).

В финале 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем». Начало матча – 22:00 (мск).

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