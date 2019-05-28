Гаттузо может возглавить «Сампдорию» или «Фиорентину»

«Сампдория» и «Фиорентина» считаются главными претендентами на Дженнаро Гаттузо, который в межсезонье, скорее всего, покинет «Милан», сообщает Football Italia.
Накануне стало известно о том, что Гаттузо и генеральный директор «Милана» Иван Газидис договорились о расторжении контракта по обоюдному соглашению сторон. При этом главный тренер отказывается от 90 процентов зарплаты, положенной ему по соглашению, действующему до 2021 года.
Одним из кандидатов на освободившееся место в «Милане» называется Марко Джампаоло, который тренирует «Сампдорию». Таким образом, они с Гаттузо могут летом поменяться клубами.
Также не исключено, что новым клубом Гаттузо станет «Фиорентино», куда летом на место спортивного директора должен прийти Массимилиано Мирабелли. Именно при нем в ноябре 2017 года Гаттузо был назначен главным тренером «Милана».
Отметим, что в «Милане» Гаттузо сменил Винченцо Монтеллу. Это же может произойти и в «Фиорентине».
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