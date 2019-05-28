Матч Россия – Сан-Марино будет транслироваться по Первому каналу

Матч отборочного турнира Евро-2020 Россия – Сан-Марино будет показан по Первому каналу, сообщает ТАСС. Игра пройдет 8 июня на «Мордовия Арене» в Саранске и начнется в 19:00 (мск).
Напомним, сборная России занимает второе место в группе I после двух туров. В первом матче российская команда проиграла Бельгии в Брюсселе (1:3), после чего в Нур-Султане крупно обыграла Казахстан (4:0). При этом у Сан-Марино на старте квалификации два поражения – от Кипра (0:5) в Никосии и Шотландии (0:2) в Серравалле.
После матча в Саранске Россия сыграет 11 июня с Кипром в Нижнем Новгороде, а Сан-Марино в этот же день – с Казахстаном в Нур-Султане.
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