Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ - Советский спорт
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28 мая 2019 10:23ФутболСметанникова Дарья

Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

В чемпионате России завершился сезон-2018/19.

В голосовании за лучшего игрока 30-го тура российской премьер-лиги победил нападающий ЦСКА Федор Чалов. 21-летний форвард в заключительном туре оформил дубль в ворота «Крыльев Советов» (6:0).

По итогам сезона Чалов стал лучшим бомбардиром с 15 голами. В голосовании за лучшего игрока тура футболист набрал 53,71% голосов.

Второй место занял форвард «Зенита» Себастьян Дриусси (36,66%), который забил два мяча в ворота «Енисея» (4:1).

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