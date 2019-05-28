Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

В голосовании за лучшего игрока 30-го тура российской премьер-лиги победил нападающий ЦСКА Федор Чалов. 21-летний форвард в заключительном туре оформил дубль в ворота «Крыльев Советов» (6:0).
По итогам сезона Чалов стал лучшим бомбардиром с 15 голами. В голосовании за лучшего игрока тура футболист набрал 53,71% голосов.
Второй место занял форвард «Зенита» Себастьян Дриусси (36,66%), который забил два мяча в ворота «Енисея» (4:1).
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