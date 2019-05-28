Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

Настоящие «львы»! Марко Анттила и его команда стали чемпионами мира В финале сошлись сборные из группы, которая играла в Кошице. Канадцам не удалось взять реванш у финнов за поражение на старте турнира. Счет – тот же, 3:1. Как и 8 лет назад в Братиславе, финны стали чемпионами мира. В третий раз в истории.

«Муж бьет по слабым местам». Интервью с российской победительницей Возняцки Центральный корт «Ролан Гарроса» превратился в Триумфальную арку для российских теннисисток. Вчера Потапова победила Кербер, а сегодня Кудерметова обыграла на нем Каролину Возняцки.

«Это не мой кокаин!» Хоккеист сборной России попал на скандальное видео Едва мы отошли от поражения в полуфинале словацкого ЧМ, как российских болельщиков ждал новый удар. Один из лидеров команды, чемпион НХЛ и центрфорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов был замечен на видео в непосредственной близости от белого порошка, очень похожего на кокаин…

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Журавель и Аршавин прокомментируют финал Лиги Европы на «Матч ТВ» Финал Лиги Европы «Челси» – «Арсенал», который состоится 29 мая на «Олимпийском стадионе» в Баку, прокомментируют Тимур Журавель и бывший форвард канониров Андрей Аршавин.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

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Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признаться Мария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.

Российская дебютантка вынесла экс-первую ракетку мира! Сенсация первого дня: россиянка Потапова одержала верх над трехкратной чемпионкой «Больших шлемов» Кербер.