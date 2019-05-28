Доходы в дни матчей сборных России в 2018 году превысили ожидания Во вторник в Москве проходит конференция Российского футбольного союза (РФС).

Как сообщается в финансовом отчете РФС за 2018 год, доходы в дни матчей сборных России в 2018 году в 4,5 раза превысили запланированные.

Вместо ожидаемых 110 миллионов, доходы в дни матчей сборных составили 602,3 миллиона рублей.

Кроме того, согласно финансовому отчету, бюджет на расходы на сборные России составлял 1 миллион 216,4 тысяч рублей, а фактический составил 2 миллиона 427,8 рублей.