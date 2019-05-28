Олег Блохин: Не надо устраивать вокруг Мхитаряна политические игры

– Да, я в курсе этой ситуации. Предъявлять претензии азербайджанской стороне за то, что футболист решил не ехать? Это нечестно. Мы же не знаем ничего: сам он принимал решение или кто-то ему подсказывал? А может, у него травма? Или он вообще не должен был ехать, так как в состав не попадает? Надо смотреть, мы же не знаем этого. Вся шумиха создается искусственно. Сам игрок молчит, а все активно устраивают политические игры вокруг Мхитаряна.
– Мхитаряну отдельно гарантировали безопасность…
– Тут у всех гарантии безопасности. Как в Киеве в прошлом году на финале Лиги чемпионов. Уверен, что безопасность в Баку будет на высшем уровне.
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