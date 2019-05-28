Олег Блохин: Не надо устраивать вокруг Мхитаряна политические игры Знаменитый советский футболист Олег Блохин ответил на вопрос «Советского спорта» об отказе Генриха Мхитаряна приехать в Баку на финал Лиги Европы:

– Да, я в курсе этой ситуации. Предъявлять претензии азербайджанской стороне за то, что футболист решил не ехать? Это нечестно. Мы же не знаем ничего: сам он принимал решение или кто-то ему подсказывал? А может, у него травма? Или он вообще не должен был ехать, так как в состав не попадает? Надо смотреть, мы же не знаем этого. Вся шумиха создается искусственно. Сам игрок молчит, а все активно устраивают политические игры вокруг Мхитаряна.

– Мхитаряну отдельно гарантировали безопасность…

– Тут у всех гарантии безопасности. Как в Киеве в прошлом году на финале Лиги чемпионов. Уверен, что безопасность в Баку будет на высшем уровне.