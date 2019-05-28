Руслан Нигматуллин: «Спартаку» нужно прежде всего исчезнуть с обложек желтой прессы

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.
«Пятое место для красно-белых – неудовлетворительный итог, все ждут от этой команды большего, – приводят «Известия» слова Нигматуллина. – Совсем недавно произошли перестановки в руководстве «Спартака», менеджмент клуба – это очень важно, посмотрим, как это скажется на выступлении команды.
Москвичам нужно прежде всего исчезнуть с обложек желтой прессы. Как только это произойдет, результаты должны резко улучшиться».
Напомним, «Спартак» завершил чемпионат на пятом месте, после поражения от «Оренбурга» (0:2) пропустив вперед ЦСКА. Таким образом, красно-белые попали в Лигу Европы, но начнут выступление в турнире с третьего квалификационного раунда.
Во вторник в Москве пройдет совет директоров «Спартака», на котором будут подведены итоги сезона.
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