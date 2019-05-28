Самедов не исключил возможность продолжить карьеру в Азербайджане - Советский спорт
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28 мая 2019 11:23ФутболСметанникова Дарья

Самедов не исключил возможность продолжить карьеру в Азербайджане

34-летний полузащитник перебрался в «Крылья Советов» этой зимой из московского «Спартака».

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов не исключил вариант продолжения карьеры в чемпионате Азербайджана.

«Сборная – это отдельная история, а в качестве игрока одного из клубов… Вполне возможно! Мне сложно сейчас об этом говорить, многое будет зависеть от ситуации, но, повторюсь, такой вариант вполне возможен! Почему бы и нет...

Английский чемпионат сейчас доминирует в Европе, с чем сложно поспорить. Однако я не изменяю своим симпатиям – я давний болельщик «Милана», болельщик итальянского футбола. Объективно же Англия в данный момент впереди всех, английская премьер-лига – это выдающийся бизнес-проект, в котором все работает на высшем уровне, начиная с финансовых возможностей клубов и заканчивая телевизионной картинкой», - цитирует Самедова Azerisроrt.

В нынешнем сезоне Самедов провел 17 матчей в чемпионате России, в которых сделал четыре результативные передачи.

В своей карьере полузащитник выступал в «Спартаке», «Локомотиве», «Москве» и «Динамо».

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