Самедов не исключил возможность продолжить карьеру в Азербайджане

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов не исключил вариант продолжения карьеры в чемпионате Азербайджана.
«Сборная – это отдельная история, а в качестве игрока одного из клубов… Вполне возможно! Мне сложно сейчас об этом говорить, многое будет зависеть от ситуации, но, повторюсь, такой вариант вполне возможен! Почему бы и нет...
Английский чемпионат сейчас доминирует в Европе, с чем сложно поспорить. Однако я не изменяю своим симпатиям – я давний болельщик «Милана», болельщик итальянского футбола. Объективно же Англия в данный момент впереди всех, английская премьер-лига – это выдающийся бизнес-проект, в котором все работает на высшем уровне, начиная с финансовых возможностей клубов и заканчивая телевизионной картинкой», - цитирует Самедова Azerisроrt.
В нынешнем сезоне Самедов провел 17 матчей в чемпионате России, в которых сделал четыре результативные передачи.
В своей карьере полузащитник выступал в «Спартаке», «Локомотиве», «Москве» и «Динамо».
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