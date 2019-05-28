«Локомотив» оформляет полноценный трансфер Крыховяка Польский полузащитник был арендован «Локомотивом» у «ПСЖ».

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб работает над оформлением полноценного трансфера Гжегожа Крыховяка.

«По Крыховяку идет работа с оформлением на бумаге трансфера, там все условия выполнены. Все, что касается Ману Фернандеша... Когда выйдем с объявлением, тогда и будет ясно», - цитирует Кикнадзе «Р-Спорт».

В минувшем сезоне «Локомотив» стал победителем Кубка России, а также занял второе место в чемпионате России и завоевал путевку в Лигу чемпионов.

29-летний Крыховяк в минувшем сезоне провел 39 матчей за «Локомотив», в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.