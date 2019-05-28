РФС запланировал доходы на 2019 год в размере 4,373 млрд рублей

Согласно смете РФС на 2019 год, у организации запланированы доходы в размере 4 миллиардов 373 миллионов рублей, расходы – 4 миллиарда 482 миллиона рублей.
Более 2,204 млрд планируется привлечь от спонсоров и рекламодателей. Годовая смета была одобрена единогласно.
Ранее стало известно, что доходы в дни матчей сборных России в 2018 году в 4,5 раза превысили запланированные. Вместо ожидаемых 110 миллионов, доходы в дни матчей сборных составили 602,3 миллиона рублей.
Кроме того, согласно финансовому отчету, бюджет на расходы на сборные России составлял 1 миллион 216,4 тысяч рублей, а фактический составил 2 миллиона 427,8 рублей.
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