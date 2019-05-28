«Наполи» заплатит десять миллионов евро за защитника «Эмполи» - Советский спорт
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28 мая 2019 11:43ФутболЛипкин Антон

«Наполи» заплатит десять миллионов евро за защитника «Эмполи»

Ди Лоренцо не будет играть в серии B.

Защитник «Эмполи» Джованни Ди Лоренцо близок к переходу в «Наполи», сообщает Football Italia.

Клубы уже согласовали трансфер 25-летнего итальянца, который обойдется «Наполи» примерно в десять миллионов евро. Ожидается, что в четверг Ди Лоренцо пройдет медицинское обследование, после которого подпишет контракт.

На защитника также претендовали «Лацио», «Рома» и «Торино», однако он выбрал «Наполи», который в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов.

Отметим, что в завершившемся сезоне Ди Лоренцо, выступающий на позиции правого защитника, дебютировал в серии A и в 37 матчах забил пять голов и сделал три результативные передачи.

Ди Лоренцо играл в «Эмполи» с 2017 года, а до этого выступал за «Реджину», «Кунео» и «Матеру».

Добавим, что «Эмполи» не смог закрепиться в серии A и вылетел обратно в серию B.

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