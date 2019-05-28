Сергей Игнашевич покинул пост тренера молодежной команды ЦСКА.
«Мы благодарим Сергея Игнашевича за годы, отданные красно-синим цветам, и желаем успеха в тренерской карьере», - говорится в сообщении клуба.
В минувшем сезоне Игнашевич входил в тренерский штаб молодежки армейцев, которая выиграла в своем первенстве золотые медали.
Напомним, что защитник играл за ЦСКА с 2004 по 2018 год. Ранее сообщалось, что Игнашевич может возглавить «Оренбург».
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