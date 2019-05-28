Джанаев может перейти в «Легию» Концовку сезона российский голкипер провел в «Медзе».

Голкипер Сослан Джанаев может продолжить карьеру в «Легии». Об интересе столичного клуба к 32-летнему российскому вратарю сообщил журналист Павел Пачуль.

Legia jest zainteresowana ściągnięciem do siebie Sosłana Dżanajewa. — Paweł Paczul (@PawelPaczul) May 27, 2019

Напомним, Джанаев играет в Польше с конца февраля, когда подписал контракт с клубом «Медзь». За три месяца он сыграл за команду в семи матчах и пропустил 13 голов.

«Медзь» не смог сохранить место в высшем дивизионе Польши, а контракт Джанаева с клубом истек по окончании сезона. Таким образом, голкипер стал свободным агентом и может достаться новому клубу бесплатно.

В завершившемся сезоне «Легия» заняла второе место и сыграет в Лиге Европы с первого квалификационного раунда.