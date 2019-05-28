Погребняк согласился остаться в «Урале» - Советский спорт
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28 мая 2019 12:38ФутболСметанникова Дарья

Погребняк согласился остаться в «Урале»

Об этом сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

Нападающий «Урала» согласился остаться в клубе. По контракту главного тренера Дмитрия Парфенова пока ничего не ясно.

«Контракт Парфенова? У нас с ним такая договоренность — сколько хочет, столько и может работать. Что касается контрактов игроков, то я думаю, что с Пашей Погребняком мы договоримся. Он дал свое согласие.

Цель попасть в еврокубки? Мы не будем ставить цели, мы будем играть в хороший футбол, и как получится, так получится», - цитирует Иванова Sport24.ru.

«Урал» финишировал на десятом месте в турнирной таблице с 38 очками. Команда также стала серебряным призером Кубка России, уступив в финале «Локомотиву» (0:1).

35-летний Погребняк в нынешнем сезоне провел 14 матчей за «Урал», в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.

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