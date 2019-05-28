«Динамо» проведет в межсезонье два сбора в Австрии

Как сообщает пресс-служба московского «Динамо», футболисты клуба в межсезонье проведут два учебно-тренировочных сбора в Австрии.
Первый из них пройдет с 11 по 22 июня, второй – с 25 июня по 6 июля. На каждом сборе «Динамо» проведет контрольные матчи, соперники пока неизвестны.
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