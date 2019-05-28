РФС сделает все, что «Анжи» продолжил свое существование

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация поддерживает желание «Анжи» продолжить существование.
«Анжи» - важный и состоявшийся субъект нашего футбола. Если говорить о развитии футбола в Дагестане, очень важно для развития наличие профессиональной команды. Союз поддерживает желание сохранить «Анжи», со своей стороны в рамках закона и регламента сделаем все, чтобы «Анжи» смог продолжить свое существование», - цитирует Дюкова «Р-Спорт».
Ранее сообщалось, что махачкалинский клуб не прошел лицензирование РФС на следующий сезон и может лишиться профессионального статуса.
Долги «Анжи» составляют порядка 220 миллионов рублей.
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