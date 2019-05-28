Кикнадзе: По Миранчукам должно быть мегазаоблочное предложение, чтобы они ушли Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал об интересе к братьям Миранчкам.

- Есть ли интерес к игрокам «Локомотива» из Европы? Например, к Миранчукам?

- К Миранчукам есть. Но ребята – это основа той команды, которую мы планируем формировать, поэтому по ним должно быть мега заоблачное предложение, и для клуба, и для игроков, чтобы мы его всерьез рассматривали.

То есть это топ-клуб и примерно 20-25 миллионов?

- Это не мега заоблачная цена. Сегодня они этих денег стоят. Им 23 года и у них все еще впереди.



Напомним, что «Локомотив» в минувшем чемпионате России занял второе место и завоевал путевку в Лигу чемпионов.

В матчах РПЛ Алексей Миранчук принял участие в 30 матчах, забив три мяча и отдав шесть голевых передач. Антон Миранчук в 25 играх забил 11 мячей и сделал два голевых паса.