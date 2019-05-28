Никита Симонян: Кононов проработал полгода, за это время игру не поставишь - Советский спорт
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28 мая 2019 14:05Футбол

Никита Симонян: Кононов проработал полгода, за это время игру не поставишь

Первый вице-президент РФС Никита Симонян оценил выступление «Спартака» в прошедшем сезоне.

- Я угадал, сказав, что «Спартак» займет пятое место. К сожалению, так и получилось. Если сравнивать, то на сегодня игра поставлена у ЦСКА, «Краснодара», «Локомотива», не говоря уже о «Зените». Поэтому сейчас уже вопрос селекции и вопрос доверия к тренеру.

- При Кононове стало лучше?
- Он проработал меньше полугода. За это время игру не поставишь. Надо подождать. А то, что в Краснодаре команда играла у него в комбинационный футбол, контролировала мяч, играла остро, мы же это видели. Продолжение того стиля мы видим и сегодня. Пришел Шалимов, и команда играла также. Затем пришел Мусаев - то же самое. Надо набраться терпения.

- Вы верите в Кононова?
- А как я могу не верить в свой «Спартак»? Конечно, верю. Желаю руководству набраться терпения.

Напомним, «Спартак» завершил чемпионат на пятом месте, после поражения от «Оренбурга» (0:2) пропустив вперед ЦСКА. Таким образом, красно-белые попали в Лигу Европы, но начнут выступление в турнире с третьего квалификационного раунда.

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