Никита Симонян: Кононов проработал полгода, за это время игру не поставишь

- Я угадал, сказав, что «Спартак» займет пятое место. К сожалению, так и получилось. Если сравнивать, то на сегодня игра поставлена у ЦСКА, «Краснодара», «Локомотива», не говоря уже о «Зените». Поэтому сейчас уже вопрос селекции и вопрос доверия к тренеру.
- При Кононове стало лучше?
- Он проработал меньше полугода. За это время игру не поставишь. Надо подождать. А то, что в Краснодаре команда играла у него в комбинационный футбол, контролировала мяч, играла остро, мы же это видели. Продолжение того стиля мы видим и сегодня. Пришел Шалимов, и команда играла также. Затем пришел Мусаев - то же самое. Надо набраться терпения.
- Вы верите в Кононова?
- А как я могу не верить в свой «Спартак»? Конечно, верю. Желаю руководству набраться терпения.
Напомним, «Спартак» завершил чемпионат на пятом месте, после поражения от «Оренбурга» (0:2) пропустив вперед ЦСКА. Таким образом, красно-белые попали в Лигу Европы, но начнут выступление в турнире с третьего квалификационного раунда.
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