СМИ: Игрок «Славии» Соучек отказался от перехода в «Спартак»

Игорь Ефремов: ФНЛ не может всем своим клубам построить стадионы как к ЧМ-2018 Президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал о командах, которые получили повышение в классе и покинули ФНЛ, а также о новых участниках лиги.

Журавель и Аршавин прокомментируют финал Лиги Европы на «Матч ТВ» Финал Лиги Европы «Челси» – «Арсенал», который состоится 29 мая на «Олимпийском стадионе» в Баку, прокомментируют Тимур Журавель и бывший форвард канониров Андрей Аршавин.

Победители чемпионата мира-2019. Кто выиграл золото для сборной Финляндии Сборная Финляндии на главном турнире года победила с 18-летним вундеркиндом в составе, вторым вратарем клуба АХЛ и капитаном-ролевиком из «Йокерита».

Уровень РПЛ упал, «Краснодар» совершил прорыв и всё о билетах на Евро-2020. Анонс ССФ Во вторник, 27 мая появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

Битва за Париж. Пять главных интриг «Ролан Гарроса» В воскресенье в Париже стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема». «Советский спорт» собрал пять основных вопросов по предстоящему «Ролан Гарросу». Ответы узнаем в течение ближайших двух недель.

Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделю Александр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.

Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признаться Мария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.

Евгений Ловчев: Провал сезона – «Спартак», а главное открытие – «Арсенал» Обозреватель «Советского спорта» отмечает появление в чемпионате России клубов среднего класса, считает Дзюбу лучшим футболистом сезона и недоумевает по поводу провала «Спартака».

Послесловие к чемпионату мира. Только Россия везде в призерах! Конечно, все мы разочарованы, что наша сборная не повторила прошлогодний олимпийский успех в Корее на мировом первенстве в Словакии. Но любая медаль достойна уважения. А самое главное – за наших ребят не стыдно, они сделали в Братиславе все что могли.

Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

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Вот так дебют! Как Потапова разгромила в Париже чемпионку Уимблдона Первый день Открытого чемпионата Франции начался с сенсации – дебютантка турнира Анастасия Потапова уверенно обыграла экс-первую ракетку планеты Анджелику Кербер. Жаль, что другие россиянки в воскресенье остались без побед.

Никита Симонян: Глушаков себя повел неправильно, когда забил гол и показал майку Бывший нападающий и главный тренер «Спартака» Никита Симонян, занимающий пост первого вице-президента РФС, оценил выступление красно-белых в прошедшем сезоне.