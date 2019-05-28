СМИ: Игрок «Славии» Соучек отказался от перехода в «Спартак» - Советский спорт
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28 мая 2019 14:42ФутболСметанникова Дарья

СМИ: Игрок «Славии» Соучек отказался от перехода в «Спартак»

Для футболиста переезд в Россию не является приоритетным.

Полузащитник Томаш Соучек не готов переходить из «Славии» в «Спартак». Об этом сообщает «Чемпионат».

24-летний футболист хотел был продолжить карьеру в одном из ведущих чемпионатов Европы. Переезд в РПЛ для Соучека не является приоритетным.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал выгодное предложение «Славии» по трансферу Соучека.

В минувшем сезоне Соучек сыграл в 49 матчах за «Славию», в которых забил 18 мячей и отдал девять результативных передач. В составе сборной Чехии полузащитник провел 18 матчей и забил два гола.

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