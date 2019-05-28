Совет директоров «Спартака» признал положительной работу тренера молодежки - Советский спорт
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28 мая 2019 14:56ФутболСметанникова Дарья

Совет директоров «Спартака» признал положительной работу тренера молодежки

Во вторник в Москве проходит совет директоров «Спартака».

«Спартак» занял второе место в молодежном первенстве России. Работа главного тренера Алексея Лунина оценена положительно.

«Отчитались о проделанной работе. Она признана положительной, все нормально», - цитирует Лунина «Р-Спорт».

Кроме того, работа главного тренера «Спартака-2» Виктора Булатова признана удовлетворительной. Красно-белые в турнирной таблице ФНЛ заняли 14-е место.

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