Совет директоров «Спартака» признал положительной работу тренера молодежки

«Спартак» занял второе место в молодежном первенстве России. Работа главного тренера Алексея Лунина оценена положительно.
«Отчитались о проделанной работе. Она признана положительной, все нормально», - цитирует Лунина «Р-Спорт».
Кроме того, работа главного тренера «Спартака-2» Виктора Булатова признана удовлетворительной. Красно-белые в турнирной таблице ФНЛ заняли 14-е место.
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