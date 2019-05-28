Испанские футболисты задержаны полицией по обвинению в организации договорных матчей

Servimedia сообщает, что ряд игроков, в том числе Борха Фернандес, только что завершивший карьеру, и Саму Сайз из «Хетафе», были арестованы по обвинению в организации договорных матчей в Примере и Сегунде.
Игроки обвиняются в принадлежности к преступной организации, коррупции среди частных лиц и отмывании денег. Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль Браво обвиняется в организации преступного сообщества вместе с арестованными Карлосом Аранда и Иньиго Лопесом из «Депортиво».
По данным представителей Ла Лиги речь может идти о восьми возможных случаях проведения договорных матчей.
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