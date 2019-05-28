Испанские футболисты задержаны полицией по обвинению в организации договорных матчей - Советский спорт
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28 мая 2019 16:07ФутболНикольский Владислав

Испанские футболисты задержаны полицией по обвинению в организации договорных матчей

Полиция Испании сегодня утром задержала 11 человек, которых подозревают в создании преступной группы, занимавшейся организацией договорных матчей.

Servimedia сообщает, что ряд игроков, в том числе Борха Фернандес, только что завершивший карьеру, и Саму Сайз из «Хетафе», были арестованы по обвинению в организации договорных матчей в Примере и Сегунде.

Игроки обвиняются в принадлежности к преступной организации, коррупции среди частных лиц и отмывании денег. Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль Браво обвиняется в организации преступного сообщества вместе с арестованными Карлосом Аранда и Иньиго Лопесом из «Депортиво».

По данным представителей Ла Лиги речь может идти о восьми возможных случаях проведения договорных матчей.

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