Александр Бубнов: Семак наладил атмосферу в «Зените»

«Семак сумел создать нужную для чемпионства обстановку. Он наладил атмосферу, в «Зените» не было деления на легионеров и российских игроков. Тренер использовал весь потенциал, который имелся в команде, нашел применение игрокам, которых раньше отдавали в аренду. органично вписал в игру новичков, наладил баланс. Все это позволило петербуржцам уверенно идти по дистанции, досрочно стать чемпионами с большим отрывом», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, Сергей Семак возглавил «Зенит» летом 2018 года. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз стал чемпионом России.
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