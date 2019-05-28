Александр Бубнов: Семак наладил атмосферу в «Зените» Футбольный эксперт Александр Бубнов выделил основные достижения Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

«Семак сумел создать нужную для чемпионства обстановку. Он наладил атмосферу, в «Зените» не было деления на легионеров и российских игроков. Тренер использовал весь потенциал, который имелся в команде, нашел применение игрокам, которых раньше отдавали в аренду. органично вписал в игру новичков, наладил баланс. Все это позволило петербуржцам уверенно идти по дистанции, досрочно стать чемпионами с большим отрывом», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, Сергей Семак возглавил «Зенит» летом 2018 года. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз стал чемпионом России.