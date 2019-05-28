Егор Сорокин: Зимой не увидел явной заинтересованности от «Зенита»

Битва за Париж. Пять главных интриг «Ролан Гарроса» В воскресенье в Париже стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема». «Советский спорт» собрал пять основных вопросов по предстоящему «Ролан Гарросу». Ответы узнаем в течение ближайших двух недель.

Послесловие к чемпионату мира. Только Россия везде в призерах! Конечно, все мы разочарованы, что наша сборная не повторила прошлогодний олимпийский успех в Корее на мировом первенстве в Словакии. Но любая медаль достойна уважения. А самое главное – за наших ребят не стыдно, они сделали в Братиславе все что могли.

Настоящие «львы»! Марко Анттила и его команда стали чемпионами мира В финале сошлись сборные из группы, которая играла в Кошице. Канадцам не удалось взять реванш у финнов за поражение на старте турнира. Счет – тот же, 3:1. Как и 8 лет назад в Братиславе, финны стали чемпионами мира. В третий раз в истории.

Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеру Четырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.

Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в Фукуоке Разбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признаться Мария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.

Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на Усика Олимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.

Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в Россию Российский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?

Бетербиева бросили ради фехтовальщиков В ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спорта Ирен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.