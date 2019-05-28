Егор Сорокин: Зимой не увидел явной заинтересованности от «Зенита»

«Так получилось, что я остался в «Рубине». Мне даже больше нечего сказать, потому что очень явной заинтересованности я не увидел от клуба «Зенит». Я хотел провести полностью сезон в «Рубине», играть больше», - цитируют Сорокина «События».
Напомним, казанский «Рубин» финишировал на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России-2018/19. Пока неизвестно, останется ли в команде главный тренер Курбан Бердыев.
Ранее сообщалось, что в услугах Егора Сорокина заинтересован московский «Локомотив».
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