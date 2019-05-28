Главный тренер сборной Англии объявил состав на игру с Нидерландами

Тренерский штаб «трех львов» сократил предварительный список из 27 игроков на матчи Лиги Наций до 23. Киран Триппье, Гарри Уинкс, Джеймс Уорд-Проуз и Натан Редмонд оказались не вызваны.
Вратари: Джек Батленд, Том Хитон, Джордан Пикфорд.
Защитники: Трент Александер-Арнольд, Бен Чилвелл, Майкл Кин, Гарри Магуайр, Дэнни Роуз, Джо Гомес, Джон Стоунс, Кайл Уокер.
Полузащитники: Росс Баркли, Деле Алли, Фабиан Делф, Эрик Дайер, Джордан Хендерсон, Джесси Лингард, Деклан Райс.
Нападающие: Гарри Кейн, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг, Каллум Уилсон.
Ближайшая игра сборной Англии состоится 6 июня. Это будет полуфинал Лиги наций против команды Нидерландов.
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