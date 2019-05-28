Нигматуллин, Шамов и Берхамов продлили контракты с «Арсеналом»

Вратари Артур Нигматуллин и Егор Шамов, полузащитник Кантемир Берхамов подписали новые контракты с «Арсеналом».
Новые соглашения рассчитаны до 31 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба тульской команды.
По итогам сезона-2018/19 «Арсенал» с 45 очками занял шестое место. В следующем сезоне команда Игоря Черевченко сыграет в квалификации Лиги Европы, благодаря победе «Локомотива» над «Уралом» в финале Кубка России.
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