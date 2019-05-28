Нигматуллин, Шамов и Берхамов продлили контракты с «Арсеналом» - Советский спорт
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28 мая 2019 16:54ФутболСметанникова Дарья

Нигматуллин, Шамов и Берхамов продлили контракты с «Арсеналом»

Тульская команда подписала новые соглашения с тремя футболистами.

Вратари Артур Нигматуллин и Егор Шамов, полузащитник Кантемир Берхамов подписали новые контракты с «Арсеналом».

Новые соглашения рассчитаны до 31 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба тульской команды.

По итогам сезона-2018/19 «Арсенал» с 45 очками занял шестое место. В следующем сезоне команда Игоря Черевченко сыграет в квалификации Лиги Европы, благодаря победе «Локомотива» над «Уралом» в финале Кубка России.

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