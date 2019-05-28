«Локомотив» заинтересован в приобретении 19-летнего нападающего «Банфилда» - Советский спорт
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28 мая 2019 16:58ФутболСметанникова Дарья

«Локомотив» заинтересован в приобретении 19-летнего нападающего «Банфилда»

На данный момент Агустин Урси выступает в составе молодежной сборной Аргентины на чемпионате мира.

Форвард «Банфилда» Агустин Урси попал в сферу интересов «Локомотива». Об этом сообщает Calciomercato.it.

Сообщается, что железнодорожники сделали запрос в «Банфилд» с целью узнать позицию аргентинского клуба насчет возможного перехода Урси.

Кроме «Локомотива» в услугах 19-летнего аргентинца заинтересованы «Интер», «Рома», «Фиорентина», «Сампдория» и «Торино».

В минувшем сезоне чемпионата Аргентины Урси принял участие в десяти матчах, в которых забил два мяча.

Напомним, что «Локомотив» в минувшем чемпионате России занял второе место и завоевал путевку в Лигу чемпионов.

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