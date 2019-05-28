«Реал» - самый дорогой клуб Европы в 2019 году

По данным исследования, мадридский «Реал» является самым дорогим футбольным клубом Европы по состоянию на 2019 год.
Стоимость «Реала» составляет 3 миллиарда 224 миллиона евро. За год цена мадридского клуба выросла на 10%.
Второй по стоимости командой стал «Манчестер Юнайтед», который оценивается в 3,207 млрд евро. На третьем месте «Бавария» - 2,696.
В первую десятку также вошли: «Барселона» (2,627 млрд), «Манчестер Сити» (2,460 млрд), 6. «Челси» (2,227), 7. «Ливерпуль» (2,095), 8. «Арсенал» (2,008), 9. «Тоттенхэм» (1,679), 10. «Ювентус» (1,548).
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