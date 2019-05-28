«Реал» - самый дорогой клуб Европы в 2019 году - Советский спорт
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28 мая 2019 17:49ФутболСметанникова Дарья

«Реал» - самый дорогой клуб Европы в 2019 году

Мадридский клуб на сайте опубликовал данные исследования консалтинговой компании KPMG.

По данным исследования, мадридский «Реал» является самым дорогим футбольным клубом Европы по состоянию на 2019 год.

Стоимость «Реала» составляет 3 миллиарда 224 миллиона евро. За год цена мадридского клуба выросла на 10%.

Второй по стоимости командой стал «Манчестер Юнайтед», который оценивается в 3,207 млрд евро. На третьем месте «Бавария» - 2,696.

В первую десятку также вошли: «Барселона» (2,627 млрд), «Манчестер Сити» (2,460 млрд), 6. «Челси» (2,227), 7. «Ливерпуль» (2,095), 8. «Арсенал» (2,008), 9. «Тоттенхэм» (1,679), 10. «Ювентус» (1,548).

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