Арестованный Дорофеев требовал от «Ростова» вернуть ему более 60 миллионов рублей - Советский спорт
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28 мая 2019 18:01ФутболНикольский Владислав

Арестованный Дорофеев требовал от «Ростова» вернуть ему более 60 миллионов рублей

Бывшего заместителя генерального директора ФК «Ростов» Юрия Дорофеева накануне арестовали по подозрению в мошенничестве.

По сообщению telegram-канала «Мутко против», в 2017 году Дорофеев обратился в суд с требованием возврата якобы одолженных им в 2015 году футбольному клубу 21,1 млн рублей, а также почти 40 миллионов не выплаченной ему заработной платы. После того как Дорофеев выиграл это дело, у него начались проблемы.

Нынешнее руководство «Ростова» обратилось в полицию и 20 мая было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, проведены обыски по 14 адресам, а сам Дорофеев был задержан и арестован.

Следствие подозревает Юрия Дорофеева в причинении ущерба в общей сложности в размере 42 миллиона рублей футбольному клубу «Ростов», а также полузащитнику «Зенита» и сборной России Александру Ерохину.

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