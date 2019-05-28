Андрей Червиченко: Кононов – слабый тренер, игра «Спартака» – полный позор

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре столичного клуба, а также оценил работу главного тренера красно-белых Олега Кононова.
«Надо на себе волосы рвать или прилюдно застрелиться после того, как играет команда последние шесть туров. Я считаю, это полный позор.
А что делает руководство «Спартака»? Это очередная дурость. Но они уже креативят давно, все уже привыкли и нормально к этому относятся. Нравится «Спартаку», что такой тренер будет руководить командой, это их выбор, их деньги. Они вправе делать, что угодно, они с таким успехом могут оставить команду и без тренера», – цитирует Червиченко Sport24.ru.
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