Андрей Червиченко: Кононов – слабый тренер, игра «Спартака» – полный позор - Советский спорт
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28 мая 2019 18:11ФутболГичунцев Артур

Андрей Червиченко: Кононов – слабый тренер, игра «Спартака» – полный позор

В минувшем сезоне команда заняла пятое место.

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре столичного клуба, а также оценил работу главного тренера красно-белых Олега Кононова.

«Надо на себе волосы рвать или прилюдно застрелиться после того, как играет команда последние шесть туров. Я считаю, это полный позор.

А что делает руководство «Спартака»? Это очередная дурость. Но они уже креативят давно, все уже привыкли и нормально к этому относятся. Нравится «Спартаку», что такой тренер будет руководить командой, это их выбор, их деньги. Они вправе делать, что угодно, они с таким успехом могут оставить команду и без тренера», – цитирует Червиченко Sport24.ru.

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