Антон Лисин: С 17 июня начинаю полноценную работу в «Спартаке» В минувшем сезоне красно-белые заняли 5-е место.

Бывший глава пресс-службы оргкомитета «Россия 2018» Антон Лисин подтвердил информацию о назначении на пост руководителя департамента московского «Спартака» по связям с общественностью.

«Заступаю на должность с 17 июня. До этого я буду консультировать, а также работать в оргкомитете Евро-2020.

С 17-го числа начинаю полноценную работу в «Спартаке». Совмещать посты с оргкомитетом не буду», – цитирует Лисина «Чемпионат».