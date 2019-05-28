Антон Лисин: С 17 июня начинаю полноценную работу в «Спартаке»

Бывший глава пресс-службы оргкомитета «Россия 2018» Антон Лисин подтвердил информацию о назначении на пост руководителя департамента московского «Спартака» по связям с общественностью.
«Заступаю на должность с 17 июня. До этого я буду консультировать, а также работать в оргкомитете Евро-2020.
С 17-го числа начинаю полноценную работу в «Спартаке». Совмещать посты с оргкомитетом не буду», – цитирует Лисина «Чемпионат».
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