Леонардо ушел с поста спортивного директора «Милана» Спортивный директор «Милана» бразилец Леонардо официально покинул свой пост.

49-летний Леонардо покинул должность по собственному желанию, а руководство клуба приняло его отставку.

«В сложных обстоятельствах он вложил свою душу в управление в сложной экономической ситуации и передавал свою энергию и амбиции всей команде. Я благодарен Леонардо за то, что он сделал для нашего великого клуба, желаю ему всего наилучшего в будущем», – заявил генеральный директор «Милана» Иван Газидис.

Ранее сообщалось, что руководство «Милана» готово предложить пост Леонардо спортивному директору «Лилля» португальцу Луису Кампосу, который ранее заявил о своем уходе из французского клуба ближайшим летом.