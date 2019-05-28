Леонардо ушел с поста спортивного директора «Милана» - Советский спорт
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28 мая 2019 18:32ФутболСпирин Дмитрий

Леонардо ушел с поста спортивного директора «Милана»

Спортивный директор «Милана» бразилец Леонардо официально покинул свой пост.

49-летний Леонардо покинул должность по собственному желанию, а руководство клуба приняло его отставку.

«В сложных обстоятельствах он вложил свою душу в управление в сложной экономической ситуации и передавал свою энергию и амбиции всей команде. Я благодарен Леонардо за то, что он сделал для нашего великого клуба, желаю ему всего наилучшего в будущем», – заявил генеральный директор «Милана» Иван Газидис.

Ранее сообщалось, что руководство «Милана» готово предложить пост Леонардо спортивному директору «Лилля» португальцу Луису Кампосу, который ранее заявил о своем уходе из французского клуба ближайшим летом.

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