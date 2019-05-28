Сократис: Уважаем «Челси», но не боимся. Мы хотим выйти в Лигу чемпионов Встреча состоится завтра, 29 мая и пройдет в Баку. Начало поединка – 22.00 мск.

Защитник лондонского «Арсенала» Сократис Папастатопулос дал комментарий перед дерби с «Челси» в финале Лиги Европы.

«Унаи Эмери – лучший тренер в моей карьере. Почему? Именно при нем я вышел на другой уровень, стал быстрее и проворнее, чем два или три года назад. Я стал чаще принимать верные решения, мне нравится работать с ним.

Что касается финала Лиги Европы, то мы прекрасно знаем, что из себя представляет «Челси». Мы уважаем своего соперника, но не боимся его. «Арсенал» хочет выйти в Лигу чемпионов.

Азар? Это хороший футболист, но у нас тоже есть хорошие игроки», – приводит слова греческого защитника Goal.com.