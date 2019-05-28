«Спартак» официально объявил о сохранении Кононова на посту главного тренера клуба Олег Кононов продолжит работу на посту главного тренера московского «Спартака».

«В ходе выступления на совете директоров главный тренер команды Олег Кононов критически оценил итоги своей работы в «Спартаке» в завершившемся сезоне: несмотря на тот факт, что Кононов набрал наибольший процент очков среди тренеров, руководивших командой по ходу сезона в РПЛ, «Спартак» не добился нужного результата в чемпионате. То же касается и выступления в Кубке страны и Лиге Европы», - говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.



Тем не менее, совет директоров «Спартака» выдал карт-бланш тренеру на продолжение работы с командой в следующем сезоне.

Напомним, московский «Спартак» занял пятое место в чемпионате России-2018/19: команда пробилась в Лигу Европы. В последнем туре команду в турнирной таблице обошел ЦСКА.

Олег Кононов возглавил «Спартак» 12 июня прошлого года. Ранее специалист тренировал в РПЛ «Краснодар», «Ахмат» и тульский «Арсенал».