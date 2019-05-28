«Спартак» официально объявил о сохранении Кононова на посту главного тренера клуба

«В ходе выступления на совете директоров главный тренер команды Олег Кононов критически оценил итоги своей работы в «Спартаке» в завершившемся сезоне: несмотря на тот факт, что Кононов набрал наибольший процент очков среди тренеров, руководивших командой по ходу сезона в РПЛ, «Спартак» не добился нужного результата в чемпионате. То же касается и выступления в Кубке страны и Лиге Европы», - говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.
Тем не менее, совет директоров «Спартака» выдал карт-бланш тренеру на продолжение работы с командой в следующем сезоне.
Напомним, московский «Спартак» занял пятое место в чемпионате России-2018/19: команда пробилась в Лигу Европы. В последнем туре команду в турнирной таблице обошел ЦСКА.
Олег Кононов возглавил «Спартак» 12 июня прошлого года. Ранее специалист тренировал в РПЛ «Краснодар», «Ахмат» и тульский «Арсенал».
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