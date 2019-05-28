«Спартак» обозначил главные цели на следующий сезон - Советский спорт
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28 мая 2019 19:16ФутболГичунцев Артур

«Спартак» обозначил главные цели на следующий сезон

Ранее стало известно, что Олег Кононов продолжит работу у руля столичного клуба.

Сегодня, 28 мая, совет директоров московского «Спартака» обозначил главные цели команды на следующий сезон.

«В предстоящем сезоне совет директоров поставил перед командой следующие задачи: по итогам розыгрыша РПЛ-19/20 занять место в зоне Лиги чемпионов, выиграть Кубок России. Первоначальная задача в Лиге Европы – попасть в групповой турнир, после чего цели будут скорректированы» – говорится в заявлении клуба.

Добавим, что в минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в таблице чемпионата России.

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