Эрик Ламела: У игроков «Тоттенхэма» есть прекрасная возможность войти в историю - Советский спорт
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28 мая 2019 19:32ФутболГичунцев Артур

Эрик Ламела: У игроков «Тоттенхэма» есть прекрасная возможность войти в историю

1 июня лондонский клуб сыграет в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Встреча пройдет в Мадриде и стартует в 22.00 мск.

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела рассказал о своем состоянии, а также отметил настрой своей команды перед финалом Лиги чемпионов.

«Чувствую себя отлично. У меня есть еще несколько дней, чтобы вернуться в тренировочный ритм и хорошо подготовиться к игре.

Мы имеем прекрасную возможность войти в историю «Тоттенхэма». Сделаем все, чтобы выиграть трофей. Мы всегда верили в свою команду. Теперь мы в финале и верим в себя еще больше», – цитирует аргентинца Goalю.com.

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