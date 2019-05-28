Эрик Ламела: У игроков «Тоттенхэма» есть прекрасная возможность войти в историю 1 июня лондонский клуб сыграет в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Встреча пройдет в Мадриде и стартует в 22.00 мск.

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела рассказал о своем состоянии, а также отметил настрой своей команды перед финалом Лиги чемпионов.

«Чувствую себя отлично. У меня есть еще несколько дней, чтобы вернуться в тренировочный ритм и хорошо подготовиться к игре.

Мы имеем прекрасную возможность войти в историю «Тоттенхэма». Сделаем все, чтобы выиграть трофей. Мы всегда верили в свою команду. Теперь мы в финале и верим в себя еще больше», – цитирует аргентинца Goalю.com.