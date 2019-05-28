Кафельников призвал фанатов «Спартака» бойкотировать матчи красно-белых

Известный российский теннисист, а также болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников, оставил запись в своем Twitter после окончания совета директоров красно-белых.
«Еще раз выскажу крамольную мысль. Только своим отсутствием на трибунах мы сможем изменить ситуацию! Можно 5 тысяч не заметить, можно 10. Но если 30-35 тысяч не придет на первые матчи сезона, то эффект будет для Леонида Арнольдовича Федуна ошеломляющий», – написал Кафельников.
В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в таблице РПЛ.
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