Кафельников призвал фанатов «Спартака» бойкотировать матчи красно-белых - Советский спорт
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28 мая 2019 20:26ФутболГичунцев Артур

Кафельников призвал фанатов «Спартака» бойкотировать матчи красно-белых

Сегодня, 28 мая, совет директоров столичного клуба решил оставить Олега Кононова у руля команды.

Известный российский теннисист, а также болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников, оставил запись в своем Twitter после окончания совета директоров красно-белых.

«Еще раз выскажу крамольную мысль. Только своим отсутствием на трибунах мы сможем изменить ситуацию! Можно 5 тысяч не заметить, можно 10. Но если 30-35 тысяч не придет на первые матчи сезона, то эффект будет для Леонида Арнольдовича Федуна ошеломляющий», – написал Кафельников.

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в таблице РПЛ.

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