СМИ: Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком» - Советский спорт
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28 мая 2019 20:53ФутболСпирин Дмитрий

СМИ: Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком»

По информации «Чемпионата», 22-летний нападающий Георгий Мелкадзе подписал новый контракт с московским «Спартаком».

Об условиях сообщения пока не сообщается.

В прошедшем сезоне нападающий провел за красно-белых в РПЛ 10 матчей. А всего на его счету 37 игр в высшем дивизионе за красно-белых и «Тосно» (ни одного забитого мяча). В составе команды из ленинградской области Мелкадзе становился обладателем Кубка России.

«Спартак» занял 5-е место в чемпионате России-2018/19 и пробился в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что главный тренер Олег Кононов продолжит работу со столичной командой в следующем сезоне.

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