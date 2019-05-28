Венгер может возглавить японский клуб

По информации Independent, представители азиатского клуба уже провели предварительные переговоры с именитым специалистом.
Цвета «Виссел Кобе» защищают такие известные игроки, как нападающие Давид Вилья и Лукас Подольски, полузащитник Андрес Иньеста.
Отметим, что Арсен Венгер ранее уже работал в Японии: в сезоне 1995/96 он возглавлял клуб «Нагоя Грампус».
22 года Венгер был главным тренером лондонского «Арсенала». Он покинул команду по окончании сезона-2017/18.
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