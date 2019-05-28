Венгер может возглавить японский клуб - Советский спорт
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28 мая 2019 21:07ФутболСпирин Дмитрий

Венгер может возглавить японский клуб

69-летний Арсен Венгер может занять пост главного тренера японского клуба «Виссел Кобе».

По информации Independent, представители азиатского клуба уже провели предварительные переговоры с именитым специалистом.

Цвета «Виссел Кобе» защищают такие известные игроки, как нападающие Давид Вилья и Лукас Подольски, полузащитник Андрес Иньеста.

Отметим, что Арсен Венгер ранее уже работал в Японии: в сезоне 1995/96 он возглавлял клуб «Нагоя Грампус».

22 года Венгер был главным тренером лондонского «Арсенала». Он покинул команду по окончании сезона-2017/18.

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