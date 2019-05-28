Четыре игрока покидают «Рубин» - Советский спорт
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28 мая 2019 21:23ФутболСпирин Дмитрий

Четыре игрока покидают «Рубин»

Казанский «Рубин» сообщил об уходе из клуба четырех футболистов.

Команду покидают вратарь Егор Бабурин, защитник Ибрагим Цаллагов и форвард Дмитрий Полоз. Права на всех трех игроков принадлежат «Зениту»: они играли за «Рубин» на правах аренды.

Полузащитник Хорен Байрамян в свою очередь вернется в «Ростов».

Напомним, «Рубин» занял 11-е место в чемпионате России-2018/19.

Пока неизвестно, продолжит ли работу с командой главный тренер Курбан Бердыев. Ранее сообщалось, что он может покинуть клуб.

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