Четыре игрока покидают «Рубин»

Команду покидают вратарь Егор Бабурин, защитник Ибрагим Цаллагов и форвард Дмитрий Полоз. Права на всех трех игроков принадлежат «Зениту»: они играли за «Рубин» на правах аренды.
Полузащитник Хорен Байрамян в свою очередь вернется в «Ростов».
Напомним, «Рубин» занял 11-е место в чемпионате России-2018/19.
Пока неизвестно, продолжит ли работу с командой главный тренер Курбан Бердыев. Ранее сообщалось, что он может покинуть клуб.
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