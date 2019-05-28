Четыре игрока покидают «Рубин» Казанский «Рубин» сообщил об уходе из клуба четырех футболистов.

Команду покидают вратарь Егор Бабурин, защитник Ибрагим Цаллагов и форвард Дмитрий Полоз. Права на всех трех игроков принадлежат «Зениту»: они играли за «Рубин» на правах аренды.

Полузащитник Хорен Байрамян в свою очередь вернется в «Ростов».

Спасибо за сезон, парни! ❤️💚



Егор Бабурин, Хорен Байрамян, Дмитрий Полоз и Ибрагим Цаллагов покидают нашу команду после окончания арендных договоров! 🔚



Желаем вам успеха в дальнейшей карьере! 🙌🏻 pic.twitter.com/eeEd4SVyzt — «Рубин» Казань (@fcrk) 28 мая 2019 г.

Напомним, «Рубин» занял 11-е место в чемпионате России-2018/19.

Пока неизвестно, продолжит ли работу с командой главный тренер Курбан Бердыев. Ранее сообщалось, что он может покинуть клуб.