Андрей Чернышов: Если Глушаков будет игроком замены, то с ним лучше расстаться

Бывший наставник московского «Спартака» Андрей Чернышов высказался о возможном уходе полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.
«Очень сложный вопрос и сложная ситуация. Если оставлять Глушакова, то по игровым качествам. Решать здесь тренеру – нужен ли ему Денис как игрок стартового состава или нет. Если он будет игроком замены, то я думаю, что лучше будет расстаться с таким игроком», – цитирует специалиста Sport24.ru.
В минувшем сезоне 32-летний хавбек провел 29 матчей и забил 4 гола. Его контракт в силе до лета 2020 года.
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