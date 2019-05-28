«Ахмат» проведет два летних сбора в Австрии Об этом сообщает клубная пресс-служба.

В летнее межсезонье грозненский «Ахмат» проведет два учебно-тренировочных сбора в Австрии.

Первый этап начнется 14 июня и завершится 27 июня, а второй пройдет с 29 июня по 10 июля.

Отмечается, что за этот период времени команда Рашида Рахимова отыграет шесть контрольных матчей. Соперники российского клуба станут известны позднее.

Добавим, что в минувшем сезоне «Ахмат» занял восьмое место в таблице РПЛ.